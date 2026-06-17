مجموعة السبع ترحّب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد حماية الملاحة واستقرار المنطقة

باريس-سانا

رحّب قادة دول مجموعة السبع بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن الهدف الرئيسي للاتفاق يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار القادة في بيانهم الختامي، وفق ما نقلته وسائل إعلام، إلى ضرورة التصدي للتهديدات الصاروخية الإيرانية، مؤكدين أن ضمان حق العبور دون قيود أو رسوم في مضيق هرمز، يشكل ركناً أساسياً في حركة التجارة الدولية.

ولفت البيان إلى أن المجموعة ستعمل على تنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إلى جانب تعزيز مخزونات الطاقة لضمان استقرار الأسواق.

وأكدت مجموعة السبع أن بريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى ستشارك في حماية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك التحقق من إزالة الألغام لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.

وأعرب البيان عن دعم المجموعة للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، ولجهود القيادة اللبنانية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أول أمس الإثنين، أن مضيق هرمز بات ‏مفتوحاً، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران، وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران‎.‎

وفي سياق منفصل، قالت مجموعة “السبع”: إنها ستعزز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية، فضلا عن الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول أمس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف عائدات الطاقة والمنظومتين الصناعية العسكرية والدعائية، وتطال 34 فرداً و47 كياناً.