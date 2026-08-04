استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق السورية

WSS0123 استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الثلاثاء، عند السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15000 ليرة ‏سورية مبيعاً، و14700 ليرة شراءً. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12900 ليرة مبيعاً، و12600 ليرة شراءً. ‏

في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4062 دولاراً. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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