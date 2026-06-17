هبوط أسعار الدولار عالمياً

واشنطن-سانا
تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار.
وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار انخفض أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 99.53 نقطة، متخلياً عن جزء من المكاسب التي حققها مؤخراً بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن.
وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار.
في المقابل، سجل الين الياباني 160.43 يناً مقابل الدولار في أحدث التعاملات.
ويأتي هذا الأداء في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، أول أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستُعقد في الـ 19 من حزيران الجاري في سويسرا، وهو ما عزز التوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.