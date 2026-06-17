هبوط أسعار الدولار عالمياً

الدولار 750x485 1 هبوط أسعار الدولار عالمياً

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واشنطن-سانا‏

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر ‏اليورو عند 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه ‏الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار‎.‎
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وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار انخفض أمام سلة من العملات ‏الرئيسية، إلى 99.53 نقطة، متخلياً عن جزء من المكاسب التي ‏حققها مؤخراً بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن‎.‎
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وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار، في ‏حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار‎.‎
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في المقابل، سجل الين الياباني 160.43 يناً مقابل الدولار في ‏أحدث التعاملات‎.‎
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ويأتي هذا الأداء في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، أول ‏أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة ‏وإيران، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستُعقد ‏في الـ 19 من حزيران الجاري في سويسرا، وهو ما عزز التوقعات ‏بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة ‏العالمية‎.‎

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