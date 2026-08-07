غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث الاستعدادات النهائية لمشاركة الجهات الحكومية في “سيريكس جدة”

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم الخميس في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، الترتيبات النهائية لمشاركة الجهات الحكومية في معرض الصناعات السورية “سيريكس – جدة” المقرر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 11 أيلول 2026، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بمشاركة الجهات الحكومية، حيث تمت مناقشة آليات شحن المواد والبضائع المشاركة، سواء عبر النقل البري أو الجوي، بما يضمن وصولها ضمن المواعيد المحددة، وبأعلى معايير الكفاءة والسلامة، إلى جانب استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية اللازمة لإنجاح المشاركة السورية في المعرض.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي خلال الاجتماع، أن معرض “سيريكس جدة” يشكل منصة اقتصادية متخصصة تهدف إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، مبيناً أن المعرض يركز على إبرام صفقات الجملة وتثبيت الطلبيات التجارية الكبرى، ولا يستهدف البيع المباشر للمستهلكين.

وأوضح أن المعرض سيجمع رجال الأعمال ورواد الأعمال من سوريا والمملكة العربية السعودية، في بيئة أعمال تتيح تبادل الخبرات وإقامة شراكات استراتيجية، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري، وتوسيع حضور المنتج السوري في الأسواق الخليجية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في السوق السعودية، والتعريف بجودة الصناعات الوطنية وتنوعها، إضافةً إلى إيجاد منصة تجمع المنتجين والمستوردين ورجال الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أعلنت في الـ 15 من شهر حزيران الماضي، تعديل موعد إقامة معرض الصناعات السورية “سيريكس جدة”، ليقام خلال الفترة من الـ 8 وحتى الـ 11 من أيلول المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بدلاً من موعده السابق الذي كان مقرراً في الـ 17 من تموز الماضي، داعية الشركات الصناعية السورية إلى المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها، والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق السعودية لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة صادراتها.