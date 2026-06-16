الزيدي وباراك يبحثان إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس والأوضاع في المنطقة

بغداد-سانا
بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي توماس باراك مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط كركوك بانياس، إضافة الى تطورات الوضع في المنطقة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا المضي قدماً في مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “TI Capital ” لإعادة تأهيل خط كركوك–بانياس، باعتباره مساراً حيوياً لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث هاتفيا مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في الثاني من نيسان الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة، وتأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك – بانياس بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم الشعبين الشقيقين.
من جهة ثانية، أشار البيان إلى أن الزيدي وباراك أكدا التزام حكومتي العراق والولايات المتحدة ببناء شراكة قوية ومتبادلة المنفعة، تسهم في تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يقوم على السيادة والأمن والازدهار، ويوفر فوائد ملموسة للشعبين العراقي والأمريكي.
كما ناقش الطرفان، رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالياً من الإرهاب، من خلال تنفيذ خطط تستهدف النزع الكامل للسلاح، وحل جميع المجموعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة.
وأكدا أهمية حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وفرض السيادة الكاملة على الأراضي العراقية، بما يضمن إبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية ومنع استخدام أراضيها من قبل أي جهة لتهديد السلم والأمن في المنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحادي والثلاثين من أيار الماضي، تعيين باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيراً لبلاده في تركيا.