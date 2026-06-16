الزيدي وباراك يبحثان إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس والأوضاع في المنطقة

photo 2026 06 16 11 32 16 الزيدي وباراك يبحثان إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس والأوضاع في المنطقة
واع

بغداد-سانا ‏

بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي توماس باراك ‏مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط كركوك بانياس، إضافة الى تطورات الوضع في ‏المنطقة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ‏ناقشا المضي قدماً في مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “‏TI Capital‏ ” لإعادة تأهيل خط ‏كركوك–بانياس، باعتباره مساراً حيوياً لتصدير النفط وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث هاتفيا مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في ‏الثاني من نيسان الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة، ‏وتأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك – بانياس‏ بما يحقق المصالح المشتركة، ‏ويخدم الشعبين الشقيقين.‏

من جهة ثانية، أشار البيان إلى أن الزيدي وباراك أكدا التزام حكومتي العراق والولايات ‏المتحدة ببناء شراكة قوية ومتبادلة المنفعة، تسهم في تحقيق تطلعات العراقيين نحو ‏مستقبل يقوم على السيادة والأمن والازدهار، ويوفر فوائد ملموسة للشعبين العراقي ‏والأمريكي.‏

كما ناقش الطرفان، رؤية الحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالياً من الإرهاب، ‏من خلال تنفيذ خطط تستهدف النزع الكامل للسلاح، وحل جميع المجموعات والتشكيلات ‏المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة.‏

وأكدا أهمية حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وفرض السيادة الكاملة على الأراضي ‏العراقية، بما يضمن إبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية ومنع استخدام أراضيها من قبل ‏أي جهة لتهديد السلم والأمن في المنطقة.‏

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحادي والثلاثين من أيار الماضي، تعيين ‏باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيراً لبلاده في تركيا.

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