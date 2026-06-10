المالية تمدد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة شهراً إضافياً

المالية المالية تمدد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة شهراً إضافياً

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /70/ لعام 2026.

وقالت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء: إن القرار يأتي في إطار الحرص على الاستجابة لطلبات المتعثرين، وإتاحة المزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية، والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.

ويهدف التمديد إلى تمكين شريحة أوسع من المقترضين المتعثرين من استكمال إجراءات التسوية، وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، بما يسهم في معالجة ملفات التعثر وتحسين مستويات التحصيل في المصارف العامة.

وفي آذار الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات.

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