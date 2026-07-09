سويس ري: استثمارات الذكاء الاصطناعي ستقفز إلى 750 مليار دولار في 2026

لندن-سانا

توقعت شركة “سويس ري كوربوريت سولوشنز” العالمية أن ترفع الشركات المشغلة لمراكز البيانات الضخمة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 500 مليار دولار العام الماضي، معتبرة أن ذلك سيدعم زيادة الطلب على التغطية التأمينية عبر قطاعات أعمال متعددة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان غونزاليس، قوله:”إن المخاطر المعقدة المرتبطة بالتوسع المتسارع لمراكز البيانات تتطلب حلولاً أكثر ابتكاراً من قطاعي التأمين وأسواق رأس المال؛ بهدف معالجة مخاطر التأمين التراكمية في الأسواق المالية”.

وأضاف غونزاليس، أن هذه المخاطر المترابطة تستدعي حلولاً تتجاوز الأطر التأمينية التقليدية، لتدمج بين هندسة المخاطر، ونقل المخاطر البديلة، والتمويل، ما يتيح للشركات الاستثمار بقوة وأمان أكبر.

من جانبه، أشار كبير اقتصاديي مجموعة “سويس ري”، جيروم هيجيلي، إلى أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتجه للتضاعف مقارنة بالعام الحالي، ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وأشار إلى أن هذا النمو سيمثل دفعة قوية للاقتصاد، والأصول المادية والرقمية على حد سواء، فضلاً عن إنعاش أسواق التأمين التي سيتعين عليها تغطية المخاطر الجديدة المرتبطة بهذا التحول.

جدير بالذكر أن شركة “سويس ري كوربوريت سولوشنز” تأسست عام 2011، وتشكل الذراع التأميني التجاري المباشر لمجموعة “سويس ري” العالمية، حيث تختص بتقديم حلول تأمينية متكاملة للشركات الكبرى والمتوسطة لحمايتها من المخاطر التشغيلية والمعقدة.