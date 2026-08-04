ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من تراجع التوتر مع إيران وانخفاض أسعار النفط

نيويورك-سانا

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاعات قوية، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع بمقدار 110.89 نقاط، بما يعادل 1.48 بالمئة، ليغلق عند 7600.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 539.01 نقطة، أو 2.12 بالمئة، مسجلاً 25912.86 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 704.52 نقاط، أو 1.34 بالمئة، ليغلق عند 53189.55 نقطة.

وأظهرت البيانات أن قطاع خدمات الاتصالات تصدر مكاسب القطاعات الرئيسية الأحد عشر المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز، بعدما ارتفع بأكثر من 4 بالمئة بدعم من الأداء القوي لسهمي ميتا بلاتفورمز وألفابت، في حين كان قطاع الطاقة الأسوأ أداء خلال الجلسة، متراجعاً بأكثر من 1 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الأسواق المالية الأمريكية وسط ترقب المستثمرين لنتائج أعمال مزيد من الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالمحادثات بين واشنطن وطهران، والتي أسهمت مؤشرات التهدئة فيها في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم موجة الصعود في وول ستريت.