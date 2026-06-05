مؤشر نيكي يتراجع مع تباطؤ قطاع التكنولوجيا

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طوكيو-سانا‏

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تراجع المؤشر الياباني نيكي، اليوم الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي مع ‏تباطؤ الزخم في قطاع التكنولوجيا.‏

وذكرت وكالة رويترز أن نيكي انخفض 1.3 % ليختتم التعاملات عند ‌‏66588.12 نقطة، محققاً مكاسب 0.3 % خلال الأسبوع.‏

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وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 68402.13 ‏نقطة يوم الأربعاء الماضي، وارتفع 34 % منذ بداية العام.‏

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وسجلت أسهم الشركات اليابانية الموردة لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر، ‏وانخفض سهم سومكو 7.4 % يليه سهم إيبيدن 6.9 % ثم سهم طوكيو ‏إلكترون الذي خسر 6.6 %.‏

فيما كانت أكبر المكاسب من نصيب سهم شركة اليابان ستيل ووركس، ‏بارتفاعه 9 %، يليه سهم تريند مايكرو الذي تقدم 7.3 %، ثم سهم تي اند ‏دي هولدنجز مرتفعاً 6.4 %.‏

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وفي المقابل، هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 % إلى 3949.09 ‏نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك الأمريكي، الذي يغلب عليه قطاع ‏التكنولوجيا خلال الليل بعد أن جاءت إيرادات شركة برودكوم لصناعة ‏الرقائق الإلكترونية دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع الحماس بشأن ‏الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.‏