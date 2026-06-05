مؤشر نيكي يتراجع مع تباطؤ قطاع التكنولوجيا

طوكيو-سانا
تراجع المؤشر الياباني نيكي، اليوم الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي مع تباطؤ الزخم في قطاع التكنولوجيا.
وذكرت وكالة رويترز أن نيكي انخفض 1.3 % ليختتم التعاملات عند 66588.12 نقطة، محققاً مكاسب 0.3 % خلال الأسبوع.
وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 68402.13 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وارتفع 34 % منذ بداية العام.
وسجلت أسهم الشركات اليابانية الموردة لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر، وانخفض سهم سومكو 7.4 % يليه سهم إيبيدن 6.9 % ثم سهم طوكيو إلكترون الذي خسر 6.6 %.
فيما كانت أكبر المكاسب من نصيب سهم شركة اليابان ستيل ووركس، بارتفاعه 9 %، يليه سهم تريند مايكرو الذي تقدم 7.3 %، ثم سهم تي اند دي هولدنجز مرتفعاً 6.4 %.
وفي المقابل، هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 % إلى 3949.09 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك الأمريكي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا خلال الليل بعد أن جاءت إيرادات شركة برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع الحماس بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.