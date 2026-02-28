حماية المستهلك تغلق عدداً من محال بيع اللحوم في سوق برزة بدمشق

دمشق-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، اليوم السبت، عدداً من المحال لبيع وتجهيز اللحوم في سوق برزة جراء ارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة النافذة، منها حالات غش وتلاعب بالمواصفات، إضافة إلى مخالفات تتعلق بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأشار المراقب التمويني من المديرية رائد عيسى، في تصريح لـ سانا، إلى أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين الذين ثبتت بحقهم مخالفات البيع بسعر زائد، وخاصة في مادتي الفروج واللحوم، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق المحال المخالفة إدارياً لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تنفيذ هذه الإغلاقات لحين ضبط الأسواق وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح عيسى أن الرقابة شاملة لكل المواد الأساسية التي تهم المواطن، وليست مقتصرة على اللحوم والفروج فقط، بل تمتد إلى كامل السلة الغذائية، بهدف الحد من جشع التجار وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المستهلكين بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

من جانبه، بيّن المراقب التمويني زين شدود أن دوريات المديرية تعمل بشكل يومي على إجراء جولات رقابية على الأسواق في مختلف المناطق، مع تكثيفها بشكل أكبر في الأسواق التي تشهد شكاوى من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن معظم الضبوط التي تنظم تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير شراء نظامية، وعدم التقيد بالشروط الصحية، إضافة إلى البيع بأسعار زائدة، وخاصة لمادتي الفروج واللحوم.

ونفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق في 16 من الشهر الجاري جولة رقابية على عدد من الفعاليات التجارية، في سوق برزة، ضمن إطار الجهود المستمرة، لضبط المخالفات وحماية المستهلك.