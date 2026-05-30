المكسيك ترحب بنتائج أولى جولات مراجعة الاتفاق التجاري مع الولايات ‏المتحدة‎‎

مكسيكو سيتي-سانا‌‎

أكدت المكسيك أن الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بمراجعة الاتفاق ‏التجاري مع الولايات المتحدة أسفرت عن نتائج إيجابية، وسط مساعٍ ‏مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد ‏قوله في بيان‎: “ناقشنا القواعد المتعلقة بمنشأ المنتجات، وقطاع السيارات، ‏وسبل تعزيز القدرة التنافسية في مواجهة الدول الآسيوية ومناطق أخرى من ‏العالم، إضافةً إلى آليات تطوير التكامل الاقتصادي وتحسينه”.

ورحب الوفد المكسيكي بنتائج الاجتماع، واصفاً إياها بـ‎”‎الإيجابية‎”‎، مشيراً ‏إلى أن المفاوضين الأمريكيين ركزوا على خفض العجز التجاري مع ‏المكسيك، وتعزيز سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن خلال شهر ‏حزيران المقبل، على أن تليها جولة أخرى في مكسيكو سيتي خلال شهر ‏تموز.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ‏إعادة التفاوض بشأن بعض بنود الاتفاق التجاري التي يعتبرها غير منسجمة ‏مع المصالح الأمريكية، ملوحاً في وقت سابق بالانسحاب من الاتفاق الذي ‏يشمل أيضاً كندا.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمكسيك، إذ تستحوذ على نحو ‌‏80 بالمئة من صادراتها، وتستند العلاقات التجارية بين البلدين إلى اتفاقية ‏الولايات المتحدة والمكسيك وكندا‎ (USMCA)‎، التي أسهمت في تعزيز ‏التبادل التجاري بين الدول الثلاث، والذي تجاوزت قيمته 872 مليار دولار، ‏إضافة إلى ترسيخ التكامل في سلاسل التوريد ضمن قطاعات رئيسية، ‏أبرزها صناعة السيارات والآلات والزراعة‎.