مبيعات “أسيلسان” التركية ترتفع 25 % في النصف الأول من 2026

إسطنبول-سانا



أعلنت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية عن بلوغ حجم مبيعاتها خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 88.5 مليار ليرة (1.88 مليار دولار)، بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الشركة قولها في بيان حول نتائجها المالية خلال الفترة المذكورة: “إنّ قيمة العقود الجديدة التي حصلت عليها الشركة ارتفعت بنسبة 72 بالمئة، لتصل إلى 4.9 مليارات دولار، فيما زادت قيمة الطلبيات المتراكمة للشركة بنسبة 45 بالمئة، لتبلغ 23.2 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار النتائج الإيجابية لاستراتيجية النمو المستدام التي تتبناها”.



وسجلت مبيعات الشركة، بحسب البيان، نمواً حقيقياً بنسبة 25 بالمئة خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 88.5 مليار ليرة، مدفوعة بالطلب القوي على منتجاتها وأنظمتها عالية التقنية.



وكانت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والحرب الإلكترونية والأمن الحضري المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأنظمة البحرية والكهروبصرية والذخائر الموجهة، من أبرز المجالات المساهمة في إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.



يشار أن “أسيلسان” دخلت تاريخ المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول BIST 100 كأول شركة تركية تتجاوز قيمتها السوقية 30 مليار دولار، مع إغلاق البورصة بتاريخ 13 كانون الثاني 2026.



وتأسست “أسيلسان” عام 1975، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، لعبت دوراً مهماً في تلبية احتياجات السوق المحلية من الصناعات الدفاعية.