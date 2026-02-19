إيرباص تتوقع تسليم 870 طائرة في 2026 وتخفض الإنتاج بسبب نقص المحركات

باريس-سانا

أعلنت شركة إيرباص، أكبر مصنّع للطائرات في العالم، اليوم الخميس، خفض إنتاجها من الطائرات الرئيسية نتيجة نقص كبير في المحركات، مشيرة إلى أنها تتوقع تسليم 870 طائرة خلال عام 2026.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع تسليم 870 طائرة العام المقبل، مقارنة بـ793 طائرة العام الماضي، موضحة أن خفض الإنتاج يعود إلى نقص المحركات المقدمة من أحد مورديها الرئيسيين آر تي إكس عبر وحدتها برات آند ويتني.

وأضافت الشركة أنها تستهدف حالياً إنتاج ما بين 70 و75 طائرة ضيقة البدن شهرياً بحلول نهاية العام المقبل، على أن يستقر المعدل عند 75 طائرة شهرياً بعد عام 2027.

وتشهد إيرباص خلافاً مع شركة برات آند ويتني منذ أشهر بسبب التأخيرات في تسليم المحركات. وأكدت الشركة في بيان أن إخفاق المورد في الالتزام بالكميات المطلوبة يؤثر سلباً في توجيهاتها لهذا العام وفي خطط زيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن أحجام التوريد لعامي 2026 و2027.

وتتزايد الضغوط التنافسية على إيرباص مع تحسن أداء بوينغ بعد سنوات من الأزمات، إذ سلمت إيرباص في عام 2025 نحو 193 طائرة أكثر من منافستها الأمريكية، بينما تفوقت بوينغ للمرة الأولى منذ عام 2018 في عدد طلبات الشراء الجديدة.