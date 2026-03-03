وزارة الطاقة: لا نقص في المشتقات النفطية والمخزون التشغيلي ضمن الحدود الآمنة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية حالياً، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري، وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وما رافق ذلك من تداول شائعات حول احتمال تأثر الإمدادات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء تلقت سانا نسخة منه: لا يوجد في الوقت الحالي أي نقص في المشتقات النفطية داخل سوريا، سواء البنزين أو المازوت أو الغاز المنزلي.

وأضافت: إن المصافي العاملة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي، وعقود استيراد النفط الخام قائمة عبر القنوات المعتمدة، ويتم تكرير الكميات وفق البرامج التشغيلية المعتادة، والمخزون التشغيلي ضمن الحدود الآمنة.

وبيّنت أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية، ناتج عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، حيث تجاوزت نسبة المبيعات 300 بالمئة مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي، وذلك نتيجة التخوف من التطورات الإقليمية وانتشار الشائعات، وليس بسبب نقص فعلي في المادة.

وشددت الوزارة على أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل يومي واستباقي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، داعيةً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى ضغط غير مبرر على منظومة التوزيع.

وكانت وزارة الطاقة أوضحت أمس الإثنين أن الانخفاض الحالي في ساعات التغذية الكهربائية، يعود إلى تراجع كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن، جراء التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بما يسهم في دعم المنظومة الكهربائية وتحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعاً بنسبة 7%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، في ظل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة، وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما نتج عنها من أضرار في ناقلات النفط، وتعطّل واسع لحركة الشحن في الخليج العربي.