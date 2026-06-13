‏ محافظ ريف دمشق: بيلدكس فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات البناء ودعم ‏خطط إعادة الإعمار بالمحافظة

دمشق-سانا‏

أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، أن معرض بيلدكس الدولي للبناء ‏والتشييد بدورته الرابعة والعشرين، يشكّل فرصة مهمة للاطلاع على ‏أحدث تقنيات التطوير العقاري والبنى التحتية، ولا سيما في ظل حاجة ‏المحافظة الكبيرة إلى مشاريع نوعية تعيد تأهيل ما تضرر خلال سنوات ‏الحرب إبان النظام البائد.‏

الاهتمام المتزايد بقطاعي البناء والخدمات

وأوضح الشيخ في تصريح صحفي، عقب جولته على أجنحة المعرض في ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق اليوم السبت، أن المعرض يعكس حجم ‏الاهتمام المتزايد بقطاعي البناء والخدمات، مشيراً إلى أن ريف دمشق من ‏أكثر المحافظات التي تحتاج إلى هذا النوع من الفعاليات بعدما تعرضت له ‏من تدمير ممنهج في الأبنية وشبكات الخدمات من قبل النظام البائد.‏

وأضاف المحافظ: “نحن اليوم أمام فرصة واسعة لمعاينة ما وصل إليه العالم ‏في مجالات التطوير العقاري والبنى التحتية، وقد شاهدنا شركات تقدم حلولاً ‏عالية الجودة وبأقل التكاليف، وهو ما نحتاجه في خططنا المقبلة”.

وبين الشيخ أن المحافظة تحتاج إلى ما لا يقل عن 240 ألف وحدة سكنية، ‏مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تمثّل منصة مهمة للتعرّف على أفضل ‏الشركاء واستكشاف آليات التعاون المناسبة.‏

المحافظة منفتحة على جميع المستثمرين

ولفت الشيخ إلى أن المحافظة منفتحة على جميع المستثمرين وأصحاب ‏المشاريع الراغبين بالمساهمة في إعادة الإعمار، مبيناً أن ريف دمشق تضم ‌‏156 وحدة إدارية، وجميعها بحاجة إلى تطوير وتحديث في شبكات المياه ‏والصرف الصحي والنظافة والخدمات، ضمن خطة تمتد حتى نهاية عام ‌‏2026.‏

وكشف محافظ ريف دمشق عن مشاريع مرتقبة في الغوطة الشرقية ضمن ‏برنامج حكومي متكامل، يراعي الحفاظ على المساحات الخضراء، مؤكداً أن ‏التنمية العمرانية لن تكون على حساب الغطاء النباتي أو التوازن البيئي.‏

ويستمر معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد بدورته الرابعة ‏والعشرين الذي يقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، حتى يوم ‏غد الأحد، حيث أتاح منذ انطلاقته يوم الأربعاء الماضي فرصة أمام ‏الشركات المحلية والعربية ‏والدولية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات ‏والحلول ‏المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية ‌‏والطاقة والبيئة.‏