‏ محافظ ريف دمشق: بيلدكس فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات البناء ودعم ‏خطط إعادة الإعمار بالمحافظة

دمشق-سانا
أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، أن معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد بدورته الرابعة والعشرين، يشكّل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث تقنيات التطوير العقاري والبنى التحتية، ولا سيما في ظل حاجة المحافظة الكبيرة إلى مشاريع نوعية تعيد تأهيل ما تضرر خلال سنوات الحرب إبان النظام البائد.
الاهتمام المتزايد بقطاعي البناء والخدمات
وأوضح الشيخ في تصريح صحفي، عقب جولته على أجنحة المعرض في مدينة المعارض الجديدة بدمشق اليوم السبت، أن المعرض يعكس حجم الاهتمام المتزايد بقطاعي البناء والخدمات، مشيراً إلى أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي تحتاج إلى هذا النوع من الفعاليات بعدما تعرضت له من تدمير ممنهج في الأبنية وشبكات الخدمات من قبل النظام البائد.
وأضاف المحافظ: “نحن اليوم أمام فرصة واسعة لمعاينة ما وصل إليه العالم في مجالات التطوير العقاري والبنى التحتية، وقد شاهدنا شركات تقدم حلولاً عالية الجودة وبأقل التكاليف، وهو ما نحتاجه في خططنا المقبلة”.
وبين الشيخ أن المحافظة تحتاج إلى ما لا يقل عن 240 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تمثّل منصة مهمة للتعرّف على أفضل الشركاء واستكشاف آليات التعاون المناسبة.
المحافظة منفتحة على جميع المستثمرين
ولفت الشيخ إلى أن المحافظة منفتحة على جميع المستثمرين وأصحاب المشاريع الراغبين بالمساهمة في إعادة الإعمار، مبيناً أن ريف دمشق تضم 156 وحدة إدارية، وجميعها بحاجة إلى تطوير وتحديث في شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات، ضمن خطة تمتد حتى نهاية عام 2026.
وكشف محافظ ريف دمشق عن مشاريع مرتقبة في الغوطة الشرقية ضمن برنامج حكومي متكامل، يراعي الحفاظ على المساحات الخضراء، مؤكداً أن التنمية العمرانية لن تكون على حساب الغطاء النباتي أو التوازن البيئي.
ويستمر معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد بدورته الرابعة والعشرين الذي يقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، حتى يوم غد الأحد، حيث أتاح منذ انطلاقته يوم الأربعاء الماضي فرصة أمام الشركات المحلية والعربية والدولية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.