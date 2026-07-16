أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر باب المندب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة بعد تهديدات بإغلاق مضيق باب المندب، ما زاد من القلق حيال حركة شحن النفط في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 88 سنتاً، أو 1.04 بالمئة، إلى 85.83 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً، أو 1.18 بالمئة، إلى 80.54 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أفادت ثلاثة مصادر لـ”رويترز” بأن إيران طلبت من ميليشيا الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية للكهرباء في إيران، وهو ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوتر وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت الوكالة عن محلل الأسواق لدى شركة “إكسنس” وائل مكارم قوله إن أي اضطراب متزامن في مضيقي هرمز وباب المندب سيزيد الضغوط على سلاسل الإمداد، ويرفع تكاليف نقل النفط وأقساط التأمين على الناقلات.

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، إذ مر عبره نحو 7.4 ملايين برميل من النفط يومياً خلال حزيران الماضي، وفق بيانات شركة “كبلر”، فيما تمر عبر مضيق هرمز قرابة خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبر المضيقين مؤثراً مباشرة في أسواق الطاقة العالمية.