ماليزيا: إمدادات الطاقة تكفي حتى نهاية تموز في ظل تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

كوالالمبور-سانا‏

أعلن وزير الاقتصاد الماليزي أكمل ناصر، اليوم الإثنين، أن بلاده تمتلك إمدادات طاقة تكفي حتى نهاية تموز المقبل، في ‏ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على أسواق الطاقة والشحن.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن ناصر قوله: إن بيانات شركة الطاقة الحكومية بتروناس تشير إلى أن احتياطيات ماليزيا الحالية ‏من الكهرباء قادرة أيضاً على تلبية الزيادة الراهنة في الطلب.‏

وأضاف الوزير: إن تكاليف الشحن إلى منطقة الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 و80 بالمئة، فيما صعدت ‏علاوات التأمين إلى ثلاثة بالمئة بسبب الحرب، محذراً من المخاطر التي يتعرض لها قطاع السلع الأولية في ماليزيا نتيجة ‏ارتفاع تكاليف اللوجستيات.‏

وأوضح أن قيمة القطاع تراجعت 14.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض ‏صادرات المنتجات الرئيسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والأخشاب.‏

وتوقّع ناصر أن تنخفض صادرات السلع الزراعية 13.48 بالمئة إلى 170.2 مليار رينجيت (نحو 43 مليار دولار) خلال ‏عام 2026، فيما تتراجع الواردات 3.28 بالمئة إلى 72.47 مليار رينجيت.‏

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد حذّر، في تحليل نُشر نهاية آذار الماضي، من أن الحرب في الشرق الأوسط تهدد ‏بصدمة عالمية غير متماثلة، مؤكداً أن جميع المسارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، وأن الدول الأفريقية ‏والآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة تواجه صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها حتى بأسعار مرتفعة.‏