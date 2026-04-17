وزارة المالية: بدء إرسال الروابط الإلكترونية لاستكمال طلبات المتقاعدين المتوقفة رواتبهم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية بدء إرسال الرسائل النصية المتضمنة روابط استكمال طلبات المتقاعدين والمستحقين، وذلك بعد مطابقة البيانات الواردة في رسائل التسجيل مع البيانات المتوافرة لدى الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن إرسال الروابط يتم بشكل تدريجي وعلى دفعات، داعية الذين لم تصلهم الرسائل بعد إلى عدم إعادة التسجيل في هذه المرحلة، والانتظار لحين استكمال عملية الإرسال تباعاً.

وأكدت أن الرابط المرسل مخصص حصراً لصاحب الطلب، ويُستخدم لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنه لا حاجة حالياً لمراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إلى حين إشعار أصحاب العلاقة بالمرحلة التالية.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن في آذار الماضي عن إصدار الوزارة الآلية المعتمدة للتسجيل من أجل إعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة، موضحاً أن النظام الجديد يتيح للمستحقين تقديم طلباتهم بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة خلال المراحل الأولى من الإجراءات.

وحسب الآلية الجديدة، تمر عملية التسجيل بعدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى والتي تعتمد على التسجيل عبر رسالة نصية (SMS)، اعتباراً من الأول من شهر نيسان الجاري، حيث يقوم المستحقون بإرسال رسالة قصيرة إلى الرقم ( 3346) تتضمّن الاسم الثلاثي، واسم الأم، والرقم الوطني، والصفة (متقاعد أو وارث).

وفي المرحلة الثانية تُجري الأنظمة الإلكترونية تدقيقات أولية للبيانات المرسلة عبر الرسالة النصية، على أن يتلقى المسجّل خلال مدة أقصاها أسبوعان رسالة على هاتفه تتضمّن رابطاً خاصاً للدخول إلى منصة إلكترونية مخصّصة، بحيث يكون كل رابط مرتبطاً بطلب صاحبه، ولا يمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر، ويستكمل صاحب العلاقة عبر هذه المنصة تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق الوثائق الثبوتية اللازمة، وتتم هذه المرحلة كاملة عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.