“كبلر”: العالم مهدد بخسارة مليار برميل من نفط الشرق الأوسط بنهاية أيار

أعلنت شركة “كبلر” الدولية لتحليلات الطاقة، أن العالم مهدد بخسارة نحو مليار برميل من نفط الشرق الأوسط بنهاية أيار الجاري مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على أسواق الطاقة، وتراجع الإمدادات بوتيرة متسارعة في المنطقة.
وقالت الشركة، اليوم الأحد: إن الخسائر التراكمية في إمدادات النفط الخام والمكثفات في الشرق الأوسط بلغت نحو 782 مليون برميل حتى الثامن من أيار، مع توقع تجاوزها حاجز المليار برميل بنهاية الشهر، في ظل ارتفاع الانقطاعات إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً، نتيجة القيود المفروضة على التصدير والقدرات الإنتاجية في عدد من الدول.
وأشارت التقديرات إلى استمرار التأثيرات المرتبطة بالتطورات في مضيق هرمز، وتراجع الصادرات النفطية في المنطقة، جراء الحرب.
وفي السياق ذاته، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز حتى أواخر أيار، مع بدء تعافٍ تدريجي في حزيران، دون العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما بدأت المخزونات العالمية بامتصاص جزء من الصدمة مع تراجع المخزون النفطي العالمي بنحو 60 مليون برميل منذ أواخر آذار.
يشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية حذرت، في الثالث عشر من أيار الجاري، من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي تحدّ من الإمدادات القادمة من الخليج.