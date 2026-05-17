“كبلر”: العالم مهدد بخسارة مليار برميل من نفط الشرق الأوسط بنهاية أيار

أعلنت شركة “كبلر” الدولية لتحليلات الطاقة، أن العالم مهدد بخسارة نحو مليار برميل من نفط ‏الشرق الأوسط بنهاية أيار الجاري مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ‏على أسواق الطاقة، وتراجع الإمدادات بوتيرة متسارعة في المنطقة‎.‎

وقالت الشركة، اليوم الأحد:‏ إن الخسائر التراكمية في إمدادات النفط الخام والمكثفات في الشرق ‏الأوسط بلغت نحو 782 مليون برميل حتى الثامن من أيار، مع توقع تجاوزها حاجز المليار برميل ‏بنهاية الشهر، في ظل ارتفاع الانقطاعات إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً، نتيجة القيود ‏المفروضة على التصدير والقدرات الإنتاجية في عدد من الدول‎.‎

وأشارت التقديرات إلى استمرار التأثيرات المرتبطة بالتطورات في مضيق هرمز، وتراجع ‏الصادرات النفطية في المنطقة، جراء الحرب‎.‎

وفي السياق ذاته، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل حركة الشحن عبر ‏مضيق هرمز حتى أواخر أيار، مع بدء تعافٍ تدريجي في حزيران، دون العودة السريعة إلى ‏مستويات ما قبل الحرب، فيما بدأت المخزونات العالمية بامتصاص جزء من الصدمة مع تراجع ‏المخزون النفطي العالمي بنحو 60 مليون برميل منذ أواخر آذار‎.‎

يشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية حذرت، في الثالث عشر من أيار الجاري، من أن العالم يستهلك ‏من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي تحدّ من الإمدادات ‏القادمة من الخليج.