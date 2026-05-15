أسعار النفط تواصل الارتفاع

بكين-سانا‏

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة مع استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية ‏بشأن سلامة حركة الملاحة البحرية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” ارتفعت بنسبة 0.57 بالمئة لتصل ‏إلى 106.32 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي بنسبة 0.53 بالمئة لتسجل 101.71 دولار للبرميل.‏

وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بتقارير حول تعرض سفن تجارية لعمليات احتجاز ‏واستهداف جديدة في منطقة الخليج العربي، ما أثار مخاوف المستثمرين من استمرار ‏تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.‏