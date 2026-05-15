أسعار النفط تواصل الارتفاع

بكين-سانا
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة مع استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية بشأن سلامة حركة الملاحة البحرية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” ارتفعت بنسبة 0.57 بالمئة لتصل إلى 106.32 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.53 بالمئة لتسجل 101.71 دولار للبرميل.
وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بتقارير حول تعرض سفن تجارية لعمليات احتجاز واستهداف جديدة في منطقة الخليج العربي، ما أثار مخاوف المستثمرين من استمرار تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.