صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ركود عالمي

وارسو-سانا

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود كبير حيث قد يتباطأ نموه إلى 2 بالمئة فقط.



ونقلت وكالة “رويترز” عن جورجيفا قولها، خلال مؤتمر صحفي عقد في بوزنان البولندية: إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع عند مستوى 120 أو 130 دولاراً للبرميل حتى عام 2027، فهناك خطر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2 بالمئة، وهو ما يعرف بالركود الفني.



وكانت وكالة الطاقة الدولية حذرت، في وقت سابق اليوم، من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.