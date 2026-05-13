التجارة بين فنزويلا والولايات المتحدة ترتفع بنحو 23%

كراكاس-سانا

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفنزويلا بنسبة 22.7% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بصادرات النفط الخام الفنزويلية، بعد استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن غرفة التجارة والصناعة الفنزويلية-الأميركية قولها: إنّ التجارة الثنائية بلغت 3.29 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 2.68 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2025، فيما بلغت الصادرات الفنزويلية الإجمالية إلى الولايات المتحدة 1.8 مليار دولار، مع تمثيل مبيعات النفط الخام 96.5% منها.

وبدأت العلاقات بين كراكاس وواشنطن في التحسن منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي خلال عملية للجيش الأميركي في كراكاس، وتعيين نائبته ديلسي رودريغيز خلفاً له بموافقة أميركية، شرط أن تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى احتياطات بلادها النفطية.

واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية رسمياً في آذار الماضي، واتخّذت رودريغيز إجراءات لإنهاء سيطرة الدولة على قطاع النفط بهدف جذب مستثمرين أجانب، وفي المقابل، خفّفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، ومنحت تراخيص لشركات أجنبية للعمل في البلاد.