إيطاليا تطلق “مجموعة أصدقاء الخليج” لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

روما-سانا

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إطلاق أول اجتماع لـ “مجموعة أصدقاء الخليج” في العاصمة روما خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بمشاركة وزراء التجارة في دول المنطقة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تاياني قوله، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي: إنه بحث المبادرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنها تهدف إلى دعم صادرات الشركات الإيطالية وتوسيع الشراكات التجارية مع دول الخليج.

وأضاف تاياني أن روما تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتجارة الحرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة هذه المساعي.

وأكد الوزير الإيطالي أن المبادرة تمثل خطوة لتعميق التعاون بين إيطاليا ودول الخليج في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل اهتمام متزايد بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تحركات متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة.