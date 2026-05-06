2.8 مليار دولار صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية خلال 4 أشهر

إسطنبول-سانا

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الأربعاء أن الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية زادت 28 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتتجاوز 2.8 مليار دولار.

وفي تصريح صحفي خلال زيارته لمعرض “ساها 2026” الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي ينظم في مركز إسطنبول للمعارض بين الـ 5 والـ 9 من أيار الجاري، أوضح بولاط أن “المعرض يسلط الضوء على أغنى وأفضل المنتجات التركية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والعلوم والاتصالات”، مشيراً إلى أن المعرض “يحظى بمكانة مرموقة بدعم من وزارة التجارة”.

وبحسب وكالة الأناضول، توقع بولاط أن تبرم الشركات التركية عقوداً بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن “صادرات الدفاع والطيران في تركيا ارتفعت من 248 مليون دولار إلى 10.05 مليارات دولار خلال الأعوام الـ 20 الماضية.

ولفت بولاط إلى أن “صادرات الصناعات الدفاعية العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار لأول مرة.

وأكد أن هناك طلباً واهتماماً كبيرين من الخارج على المنتجات الدفاعية التركية، لافتاً إلى اهتمام مسؤولين عسكريين ومديري مشتريات وخبراء من العديد من دول العالم بتعزيز التعاون مع تركيا.

وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات معرض “ساها 2026” الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي ينظم مرة كل عامين في مركز إسطنبول للمعارض، بمشاركة أكثر من 120 دولة و1700 شركة، بينها 263 أجنبية.