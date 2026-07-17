ارتفاع النفط مع تصاعد وتيرة الضربات بين أمريكا وإيران وتعطل هرمز

نيويورك-سانا



ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هجماتهما المتبادلة في المنطقة، ما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بينما طلبت طهران من ميليشيا الحوثيين الاستعداد لإغلاق ممر التصدير عبر البحر الأحمر.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.05 دولار، أو حوالي 1.25%، إلى 85.28 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.3%، إلى 79.98 دولاراً للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.



وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 12% هذا الأسبوع، إذ يتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية.



وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر أمس الخميس، من مخاطر استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتأثير ذلك على أمن الطاقة العالمي.