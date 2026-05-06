تشكيل مجلس سيدات الأعمال في اتحاد غرف التجارة السورية وإعداد خطة عمله

دمشق-سانا

أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، قراراً بتشكيل مجلس سيدات الأعمال في الاتحاد، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نسيان الماضي.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، تم تكليف نادين الشاوي برئاسة المجلس.

ونص القرار على تكليف رئيسة المجلس بتسمية أعضاء المجلس، وبإعداد خطة عمل المجلس والبرامج التنفيذية، بما يحقق الأهداف المحددة له.

وأصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي في الـ 19 من شهر نيسان الماضي قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها.