تشكيل مجلس سيدات الأعمال في اتحاد غرف التجارة السورية وإعداد خطة عمله

غرف تجارة تشكيل مجلس سيدات الأعمال في اتحاد غرف التجارة السورية وإعداد خطة عمله

دمشق-سانا

أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، قراراً بتشكيل مجلس سيدات الأعمال في الاتحاد، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نسيان الماضي.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، تم تكليف نادين الشاوي برئاسة المجلس.

ونص القرار على تكليف رئيسة المجلس بتسمية أعضاء المجلس، وبإعداد خطة عمل المجلس والبرامج التنفيذية، بما يحقق الأهداف المحددة له.

وأصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي في الـ 19 من شهر نيسان الماضي قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها.

‏زراعة السويداء تبدأ بيع غراس اللوزيات بأسعار مشجعة
مهرجان “وطن” ينطلق في طرطوس بفعاليات متنوعة تجمع الترفيه والثقافة والتسوق
الشركات السورية تعرض ابتكاراتها في بيلدكس 23 لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
غازبروم: انخفاض مخزون الغاز في مخازن بحر البلطيق يهدد أمن إمدادات المنطقة
وزير النقل يبحث مع جمعية مالكي الشحن تحديات قطاع النقل البري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك