وزارة الاقتصاد والصناعة تشكل مجلس الأعمال السوري المصري

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري المصري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، جرى تعيين غسان كريم رئيساً للمجلس، وأحمد راغب آغا ومحمد باسل رضوان سماقية نائبين للرئيس، فيما تم تعيين وائل خير النن مديراً تنفيذياً، وعمار أبو اللبن أميناً للسر، وأيمن الحفيري مسؤولاً عن العلاقات العامة في المجلس.

وقضى القرار بأن يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

وكان الوزير الشعار، أصدر في الـ 26 من آذار الماضي، ثلاثة قرارات تقضي بتشكيل مجالس أعمال سورية مشتركة مع إسبانيا والكويت وهولندا في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وبناء جسور تجارية بين سوريا ودول العالم.