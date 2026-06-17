تركيا تؤكد أن استقرار سوريا وتعزيز التعاون مع لبنان يشكّلان أولوية لأنقرة

أنقرة-سانا‏

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الأربعاء أن الجهود المشتركة التي تسهم في استقرار ‏سوريا وتطوير التعاون مع لبنان في شتى المجالات تأتي ضمن أولويات أنقرة.‏

ونقلت وكالة “الأناضول” عن يلماز قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، عقب ‏استقباله نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري والوفد المرافق له في المجمع الرئاسي ‏بالعاصمة أنقرة أن “تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع وتعزيز السياسات التي ‏تشمل جميع شرائح المجتمع في لبنان والجهود المشتركة التي تسهم في استقرار سوريا، تأتي ‏ضمن أولويات أنقرة”.‏

وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعم أمن لبنان واستقراره وتنميته الاقتصادية معرباً عن أمله ‌‏”بتعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة”.‏

وشدد يلماز على الأهمية الكبيرة لتعزيز التضامن الإقليمي ضد سياسات التوسع الإسرائيلية مؤكداً ‏أن أي اعتداء على سيادة لبنان ووحدة أراضيه يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.‏

وأشار يلماز إلى أنه بحث مع متري بشكل موسع التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها ‏العدوان الإسرائيلي على لبنان والدمار الذي سببه في المنطقة.‏

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاق قايا مع متري العلاقات ‏الثنائية وقضايا إقليمية، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس.‏

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الأربعاء الماضي أن ‏إسرائيل ‏باتت تهدد الأمن ‏والاستقرار في المنطقة ‏عبر اعتداءاتها ‏المتواصلة على دولها، لافتاً إلى أن ‏بلاده ترفض أي ‌‏محاولات لفرض أمر واقع في ‏الدول المجاورة‎.‎