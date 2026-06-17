تركيا تؤكد أن استقرار سوريا وتعزيز التعاون مع لبنان يشكّلان أولوية لأنقرة

أنقرة-سانا
أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الأربعاء أن الجهود المشتركة التي تسهم في استقرار سوريا وتطوير التعاون مع لبنان في شتى المجالات تأتي ضمن أولويات أنقرة.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن يلماز قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، عقب استقباله نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري والوفد المرافق له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة أن “تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع وتعزيز السياسات التي تشمل جميع شرائح المجتمع في لبنان والجهود المشتركة التي تسهم في استقرار سوريا، تأتي ضمن أولويات أنقرة”.
وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعم أمن لبنان واستقراره وتنميته الاقتصادية معرباً عن أمله ”بتعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة”.
وشدد يلماز على الأهمية الكبيرة لتعزيز التضامن الإقليمي ضد سياسات التوسع الإسرائيلية مؤكداً أن أي اعتداء على سيادة لبنان ووحدة أراضيه يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وأشار يلماز إلى أنه بحث مع متري بشكل موسع التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على لبنان والدمار الذي سببه في المنطقة.
وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاق قايا مع متري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الأربعاء الماضي أن إسرائيل باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة عبر اعتداءاتها المتواصلة على دولها، لافتاً إلى أن بلاده ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع في الدول المجاورة.