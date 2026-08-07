سفير تركيا بدمشق يدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا

دمشق-سانا

أدان سفير تركيا في دمشق نوح يلماز اليوم الخميس بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكداً تضامن بلاده مع الشعب السوري، واستمرار دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال يلماز في منشور عبر منصة “إكس”: “نعرب عن تعازينا وتمنياتنا بالرحمة للذين فقدوا حياتهم في الانفجار الذي وقع اليوم في جرمانا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

واستنكر السفير التركي بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية، والاعتداءات العنيفة التي تستهدف المدنيين، مؤكداً أن “مثل هذه الهجمات الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة السلام والأمن والاستقرار في سوريا لن تحقق أهدافها أبداً”.

كما جدد يلماز التأكيد على أنه “لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا”.

وكانت مديرية صحة ريف دمشق أعلنت في وقت سابق اليوم أن الحصيلة النهائية للإصابات جراء انفجار جرمانا بريف دمشق بلغت 14 إصابة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.