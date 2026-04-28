الحصرية: اتفاق لبدء فتح حساب للمركزي السوري لدى البنك الألماني

دمشق-سانا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن التوصل إلى اتفاق لبدء تطبيع العلاقات المصرفية بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الألماني، والشروع بإجراءات فتح حساب للمركزي السوري لدى البنك الألماني.

وأكد الحصرية في منشور له على صفحته عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يعد انجازاً مهماً للقطاع المالي في سوريا، وللمصرف المركزي، وللنظام المالي السوري عموماً، مبيناً أن الخطوات التنفيذية ستنطلق بشكل مباشر.

ولفت الحصرية إلى أن كل يوم سيكون فيه تقدم نحو إنجاز جديد للمضي فيه ضمن تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي.

ويأتي الاتفاق السوري الألماني، في إطار مسار أوسع لإعادة ربط النظام المالي السوري بالمصارف الأوروبية والدولية، وتدعيم جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والقيود المالية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي بحث في هذا الإطار في العشرين من الشهر الجاري، مع حاكم البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر في العاصمة فيينا استعادة العلاقات المالية بين البلدين، واستئناف الحوالات المالية، كما بحث مع السفير الفرنسي بدمشق جان باتيست فايفر، يوم الأحد الماضي، سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين ومسألة إعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي في فرنسا.