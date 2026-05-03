“أوبك بلس” ترفع إنتاج النفط وتؤكد الاستمرار والتماسك

لندن-سانا

رفعت السعودية وروسيا وباقي دول تحالف “أوبك بلس” حصص إنتاج النفط، كما كان متوقعاً، في خطوة تعكس حرص التحالف على إظهار الاستمرارية والتماسك رغم انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، عن بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أن سبع دول أعضاء في التحالف ستضيف نحو 188 ألف برميل يومياً إلى مستويات الإنتاج خلال شهر حزيران، وذلك “في إطار الالتزام الجماعي بدعم استقرار سوق النفط العالمية”.

ولم يتطرّق البيان إلى انسحاب الإمارات، ما يعكس توجهاً داخل التحالف لتجنب تسليط الضوء على الخلافات الداخلية، والتركيز بدلاً من ذلك على استمرارية السياسات الإنتاجية والتنسيق بين الأعضاء.

ويأتي القرار في ظلّ تقلبات تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث يسعى التحالف إلى موازنة العرض والطلب والحفاظ على مستويات سعرية مستقرة، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة تؤثر في سوق النفط.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت، في الثامن والعشرين من نيسان الماضي، الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”، ودخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الأول الجمعة.