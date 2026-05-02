المؤسسة السورية للحبوب ترفع جاهزية الصوامع استعداداً لموسم القمح 2026

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن المؤسسة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين استعداداً لاستلام محصول القمح لموسم 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المتوقعة وتحسين كفاءة عمليات التخزين والاستلام.

وأوضح العثمان في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المؤسسة تمتلك بنية تخزينية تضم 37 صومعة، و98 صويمعة، و14 مستودعاً، و27 مركز عراء، وأن قسماً من هذه المنشآت أصبح جاهزاً للاستثمار، في حين يخضع القسم الآخر لأعمال تأهيل وفق برامج زمنية محددة وبحسب الإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى أن المؤسسة أنهت تجهيز مراكز الاستلام من الناحية اللوجستية، عبر تأمين الكهرباء، وتركيب أنظمة المراقبة، وتطبيق البرامج الإلكترونية، مثل الحجز المسبق والقبان الإلكتروني والأنظمة المحاسبية، إضافةً إلى رفد المراكز بكوادر مدربة لضمان انسيابية العمل.

وأكد العثمان أن هذه الإجراءات تسهم في تسهيل عملية التسويق أمام الفلاحين، وخاصةً مع تمديد فترة الشراء، بما يتيح استلام أكبر كميات ممكنة من القمح، وتقليل الهدر، وتخفيف الاعتماد على الأكياس، فضلاً عن التوجه لزيادة طحن المخزون، وتوفير طاقات تخزينية إضافية.

وفيما يتعلق بسعر شراء القمح، أشار العثمان إلى أنه لم يتم تحديده بعد، موضحاً أنه سيتم إقراره خلال مؤتمر الحبوب بالتنسيق مع وزارات الزراعة والمالية والجهات المعنية.

وخلال السنوات الماضية، تأثر قطاع الحبوب في سوريا بجملة من التحديات، أبرزها تراجع المساحات المزروعة نتيجة الظروف المناخية، ولا سيما موجات الجفاف، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، ومنشآت التخزين والنقل جراء الحرب، حيث انعكست هذه العوامل على مستويات الإنتاج.

وتركز السياسات الزراعية الحكومية حالياً على دعم مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات التسويق، وتحديث منظومة التخزين عبر تأهيل الصوامع ومراكز الاستلام، بهدف تقليل الفاقد وضمان جودة المحصول، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي تدريجياً، بما يحدّ من الحاجة إلى الاستيراد، ويعزز استقرار السوق، ويؤمن احتياجات السكان من المواد الأساسية.