استقرار الذهب وسط ترقّب بيانات التضخم ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

واشنطن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ يعكف المتعاملون على تقييم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع في الشرق الأوسط، وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4332.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن كان سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1 بالمئة إلى 4357.10 دولاراً.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه. سي. إم تريد: “يسود الهدوء تعاملات الذهب، إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويبقون على حذرهم قبل صدور بيانات ‌التضخم ⁠الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي” البنك المركزي الأمريكي”.

وفيما يخص المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 67.71 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1213.89 دولاراً.