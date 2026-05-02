واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة باتريوت للدفاع الجوي بقيمة أربعة مليارات دولار

1157263207.jpg واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة باتريوت للدفاع الجوي بقيمة أربعة مليارات دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة أربعة مليارات دولار، وذلك على خلفية تعرضها لهجمات إيرانية منذ الـ 28 من شباط الماضي.

كما وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل وكل من الكويت والإمارات، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت مصادقة الكونغرس على هذه الصفقات التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 8,6 مليارات دولار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية قولها في بيان: إن الموافقات التي منحها الوزير ماركو روبيو تدعم “أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي” للولايات المتحدة، في حين أن الدول المعنية كانت جميعها هدفاً لضربات إيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموافقة على خدمات إعادة تزويد قطر بأنظمة باتريوت تستجيب ل”حالة طارئة” تهدف إلى “تحسين أمن دولة صديقة” تواجه “تهديدات حالية ومستقبلية”.

أما الكويت، فستتلقى بدورها منظومة قيادة قتالية متكاملة ومعدات ذات صلة بقيمة 2,5 مليار دولار.

بقيمة 3.45 مليارات دولار.. الجمعية العامة تعتمد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026
حماية المستهلك في دمشق تكثّف حملاتها.. إغلاق 24 محلاً وتنظيم 720 ضبطاً
بدء عمليات تحميل باخرة خامسة من الفوسفات المعد للتصدير في مرفأ طرطوس
مسؤولة أوروبية: تركيا أظهرت أداء متميزاً في مجال الطاقة المتجددة
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار: خطوات نوعية تنفذها إدارة مدينة حسياء الصناعية
