بدء تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا عبر معبر ربيعة – اليعربية الحدودي

بغداد-سانا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الجمعة، المباشرة بتصدير النفط الخام عبر معبر ربيعة – اليعربية الحدودي، بإرسال أول 70 صهريجاً محملاً بالنفط باتجاه سوريا.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: إن هذه الخطوة تشكل انطلاقة لتفعيل معبر ربيعة – اليعربية كممر استراتيجي لتصدير النفط الخام، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى وتنويع قنوات التسويق، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات.

وأضاف الوائلي: إن العمل جارٍ على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعبر، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية فيه، بما يواكب حجم النشاط المتوقع خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تصدير النفط عبر المعابر البرية يعد خياراً مهماً لتنويع قنوات التسويق وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسارات التقليدية.

يشار إلى أن المعبر شهد قبل افتتاحه رسمياً في الـ 20 من الشهر الماضي أعمال تأهيل وصيانة قام بها الجانبين السوري والعراقي، فيما دخلت أولى قوافل النفط العراقي عبر معبر التنف – الوليد في الأول من نيسان الماضي باتجاه مصفاة بانياس.