“شل” العالمية للنفط تحقق أرباحاً بقيمة 9.8 مليارات دولار

لندن-سانا

حققت شركة “شل” العالمية للنفط أرباحاً معدّلة بلغت 9.8 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، في أفضل أداء فصلي للشركة منذ الربع الثاني من عام 2022.

وبحسب بيان للشركة نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه النتيجة تمثل قفزة بنحو 42% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام نفسه، التي بلغت 6.9 مليارات دولار فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وائل صوان: إن الأداء التشغيلي القوي مكّن “شل” من تحقيق نتائج متينة خلال فصل آخر شهد اضطراباً حاداً في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى العمل الجاد لتأمين إمدادات ومنتجات الطاقة الحيوية للعملاء.

وكانت شركة “شل” العالمية للنفط، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم أعلنت في السابع من أيار الماضي، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24 بالمئة، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.