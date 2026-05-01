مؤسسة النفط الهندية ترفع أسعار الغاز الصناعي ووقود الطيران للأجانب

نيودلهي-سانا

أعلنت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في الهند، رفع أسعار غاز البترول المسال المستخدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى وقود الطائرات لشركات الطيران الأجنبية، اعتباراً من اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز عن المؤسسة قولها في بيان: إن سعر أسطوانة غاز البترول المسال التجارية زنة 19 كيلوغراماً ارتفع بمقدار 993 روبية، أي بنسبة 47.8 بالمئة، ليصل إلى 3071.5 روبية، في زيادة تعكس الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة.

وفي المقابل، أبقت الشركة على أسعار غاز البترول المسال المنزلي المستخدم لأغراض الطهي دون تغيير، كما لم تُجرِ أي تعديل على أسعار وقود الطائرات بالنسبة لشركات الطيران المحلية.

وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع حاد بأسعار النفط عالمياً، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مدفوعاً بالتوترات جراء الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم.