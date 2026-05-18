الهند والسويد تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

ستوكهولم-سانا‏

أبرمت السويد والهند، أمس الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية، تهدف إلى مضاعفة حجم تجارتهما ‏واستثماراتهما على مدى السنوات الخمس المقبلة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله في مؤتمر صحفي ‏مشترك مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ‏لاين: إن الاتفاقية الجديدة بين نيودلهي وستوكهولم تأتي على خلفية اتفاقية التجارة الحرة التي ‏وقعتها الهند والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الماضي، مضيفاً: “لدينا طموح مشترك لمضاعفة ‏حجم تجارتنا واستثماراتنا الثنائية خلال خمس سنوات بالسرعة الحالية، وهذا الأمر قد يصبح حقيقة ‏في وقت أقرب بكثير”.‏

وأضاف كريسترسون: إن وكالتي الفضاء في البلدين وقعتا مذكرة تفاهم للعمل معاً على أداة ستكون ‌‏جزءاً من مهمة دراسة كوكب الزهرة.‏

بدوره أكد رئيس الوزراء مودي: “في إطار هذه الشراكة، سنمضي قدماً في ركائز أساسية مثل ‏التحول إلى الطاقة النظيفة والدفاع والتكنولوجيات الناشئة”.‏

من جهتها، أشارت فون دير لاين إلى أنه من المقرر توقيع اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي ‏والهند بحلول نهاية العام، في حدث سيشكل نقلة نوعية للتكتل وللشركات الأوروبية، مبينةً أن ‌‏”الخطوة التالية للجانبين يجب أن تكون التوصل إلى اتفاقية استثمار”. ‏

وتابعت: “هذه هي الحلقة المفقودة في أحجية إعادة تعزيز تعاوننا الاقتصادي، وخاصة في عالم تتم ‏فيه إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ويشكل الأمن الاقتصادي تحدياً لنا أكثر من أي وقت مضى”.‏

ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين، اللذين يرغبان في تطوير علاقاتهما في مجالات الأمن ‏والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، 7,75 مليارات دولار ‏حالياً.‏ ‏

ويتابع مودي جولته الأوروبية بزيارة إلى النروج اليوم وغداً، تتضمن قمة مع دول الشمال ‏الأوروبي، قبل أن يختتمها في إيطاليا، حيث يلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.‏