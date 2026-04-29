موقع جديد لصندوق التنمية السوري يعزز الشفافية ويمهّد لمرحلة التنفيذ

دمشق-سانا

أعلن صندوق التنمية السوري عن إعادة إطلاق موقعه الإلكتروني بعد فترة من التحسينات الشاملة، بهدف تقديم تجربة أكثر شفافية وتكاملاً، وتسهيل إدارة التبرعات وتتبعها، وذلك بالتوازي مع الإعلان قريباً عن أولى التدخلات العملية.

وأوضح المدير العام للصندوق صفوت رسلان في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن الموقع الجديد يتضمن إضافة عرض الحملات والمشاريع بوضوح، وفتح باب الشواغر وفرص التطوع، مع دعم المحافظ المالية متعددة العملات.

وأشار رسلان إلى أن الموقع الجديد يتيح تفاعلاً أقرب مع المستخدمين عبر التعليقات المباشرة على الحملات والمشاريع، في إطار تحديثات تهدف إلى أن يكون أقرب إلى المجتمع وأكثر قدرة على خدمته.

بناء بيئة أكثر موثوقية

وأكد مدير الصندوق أن التحديث الأخير ليس مجرد تحسينات تقنية، وإنما خطوة تهدف إلى بناء بيئة أكثر موثوقية تضع الشفافية والحوكمة في صلب كل عملية، وتمهد لمرحلة يكون فيها الأثر قابلاً للقياس والمساءلة بشكل واضح.

وأضاف رسلان: مع طي صفحة التحديث، يبدأ الصندوق فعلياً بفتح صفحة التنفيذ، وإن هذه ليست مجرد بداية برامج، بل بداية نهج عمل مختلف.

ولفت رسلان إلى أنه سيتم قريباً الإعلان في صندوق التنمية السوري عن أولى التدخلات العملية، مترافقة مع إطلاق أولى التخصيصات بشفافية عالية كمعيار أساسي يتم الالتزام به في كل خطوة.

يُذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في حفل رسمي بقلعة دمشق في الرابع من شهر أيلول الماضي، وتشمل مصادره المالية التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.