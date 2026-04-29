توتال إنيرجي تستأنف تشغيلاً جزئياً لمصفاة في السعودية بعد اعتداءات إيرانية

باريس-سانا

أعلنت شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية استئناف تشغيل جزئي لمصفاة “ساتورب” في مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توقف جزئي بسبب الأضرار التي لحقت بعدد من وحدات الإنتاج نتيجة اعتداءات إيرانية سابقة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء نقلته فرانس برس: إن وحدات الإنتاج غير المتضررة أعيد تشغيلها في منتصف نيسان، لتعود المصفاة إلى العمل بطاقة تصل إلى نحو 230 ألف برميل يومياً، في حين تواصل الفرق الفنية تقييم الأضرار وإعادة تأهيل الوحدات المتضررة.

وتعود ملكية المصفاة إلى شركة “أرامكو السعودية” بنسبة 62.5 بالمئة، وشركة “توتال إنيرجي” بنسبة 37.5 بالمئة، وتعد من أكبر مشاريع التكرير في المنطقة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 460 ألف برميل يومياً.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض أجزاء من المنشأة لأضرار استدعت إيقافاً احترازياً، دون تسجيل إصابات بشرية، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 8 نيسان الجاري أن اعتداءات إيرانية استهدفت مواقع نفطية وغازية، بما في ذلك مصفاة ساتورب، ما أدى إلى إغلاق احترازي لوحدتين في المصفاة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على البنية التحتية للطاقة حيث تعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام عالمياً بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، ما يجعل منشآتها النفطية محوراً حساساً في معادلات أمن الطاقة العالمي، وخاصة مع استمرار المخاوف من اضطرابات في الإمدادات وسلاسل التكرير والنقل البحري.