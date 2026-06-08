وزير الزراعة يبحث مع لجنة الإنقاذ الدولية أوجه التعاون وأولويات الدعم المطلوبة

دمشق-سانا



بحث وزير الزراعة باسل السويدان، اليوم الإثنين، مع مدير البرنامج القطري في لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) كورد جووسم، أوجه التعاون وأولويات الدعم المطلوبة للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة.



وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية توجيه الدعم والمشاريع نحو المواقع التي تنعكس نتائجها بشكل مباشر على المزارعين، وتسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحديث الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الزراعي.



وشدد على أهمية التوجه نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الأثر المستدام، مع الحرص على سرعة الإنجاز، بما يحقق الفائدة المرجوة للقطاع الزراعي، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.

وعرض الوزير السويدان أبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظات السورية، والمشكلات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تواجهها، والاحتياجات اللازمة لتطويرها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون في مجال الثروة الحيوانية، ولا سيما ما يتعلق بصحة القطعان، وتأمين اللقاحات والأدوية البيطرية.





من جانبه، أكد جووسم اهتمام لجنة الإنقاذ الدولية بدعم القطاع الزراعي في سوريا باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المنظمة أعدت استراتيجيتها للسنوات المقبلة، بما ينسجم مع رؤية وزارة الزراعة وأولوياتها في تطوير القطاع.



ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات الدولية العاملة في المجال التنموي، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين سبل عيش المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي.



ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، وبدأت عملها في سوريا عام 2012، وكانت تواجه عراقيل من قبل النظام البائد ‏تمنعها من النشاط وتقديم المساعدات في جميع الأراضي السورية.