مباحثات سورية هولندية لتطوير العمل في مجالات الرقابة المالية

دمشق-سانا

بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من محكمة الحسابات الهولندية، تعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير العمل الرقابي في مجالات الرقابة المالية.

وأوضح الجهاز المركزي في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات جرت عبر تقنية الفيديو وركزت على الأولويات الاستراتيجية للعمل الرقابي، وأبرز التحديات التي تواجهه، وسبل التعاون في رقابة الأداء، وآليات إدارة المخاطر وضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز أدوات الرقابة لدى الطرفين.

وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات تخصصية، تمهيداً لإعداد مسودة مذكرة تفاهم تحدد أطر وآليات التعاون المستقبلي، وصولاً إلى توقيعها بما يدعم تطوير الأداء الرقابي، ويعزز فعاليته المؤسسية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ شراكة مؤسسية مستدامة، ويمهّد لعقد لقاءات حضورية مستقبلية تسهم في تعميق التعاون، وتعزيز فعالية الأداء في مجال الرقابة المالية.

وكان نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أوضح في تصريح لـ سانا في آب الماضي، أن الجهاز المركزي يولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي، والانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة سواء العربية أو الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية أو المتعددة وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات، ما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية، والاستفادة من التجارب الناجحة.