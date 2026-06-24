انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية وارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مقابل تسجيل ارتفاع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها في بيان: “إن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 6.1 ملايين برميل، لتصل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من حزيران الجاري”، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض تجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 4.5 ملايين برميل فقط.

وأضافت الإدارة: “إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 1.1 مليون برميل، في حين قل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 81 ألف برميل يومياً، مترافقاً مع تراجع معدل تشغيلها بمقدار 0.6 نقطة مئوية”.

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً في مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل لتصل إلى 216.3 مليون برميل، على عكس توقعات السوق التي رجحت انخفاضاً، كما زادت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.1 ملايين برميل لتستقر عند 106.1 ملايين برميل، مبينة في الوقت ذاته أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام سجل ارتفاعاً بمقدار 94 ألف برميل يومياً.

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفضت اليوم إلى ما دون الـ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وسط مؤشرات على انتظام حركة عبور ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، ما ساهم في تبديد المخاوف المتعلقة بسلامة إمدادات الطاقة العالمية وتخفيف حدة الضغوط على الأسواق الدولية.