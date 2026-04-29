الاستثمار في الذهب يتراجع 5% خلال الربع الأول من 2026 وسط اضطرابات الأسواق العالمية

image 2026 04 29 12 51 58 الاستثمار في الذهب يتراجع 5% خلال الربع الأول من 2026 وسط اضطرابات الأسواق العالمية

لندن-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء، انخفاض حجم الاستثمار في الذهب بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت فرانس برس عن المجلس في تقريره الفصلي أن “التدفقات الخارجة الكبيرة في آذار عوّضت إلى حدّ بعيد التدفقات الداخلة القوية خلال كانون الثاني وشباط” في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي تعد وسيلة ميسّرة للاستثمار في المعدن النفيس.

بدوره قال الخبير في مجلس الذهب العالمي خوان كارلوس أرتيغاس: “غالباً ما يُباع الذهب أولاً عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع”.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو طفيف خلال تعاملات في وقت سابق اليوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون تصريحات رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول لتقييم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد.

