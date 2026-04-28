انخفاض أسعار الذهب 300 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 300 ليرة سورية بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16950 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16650 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14500 ليرة جديدة مبيعاً، و14200 ليرة جديدة شراءً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.