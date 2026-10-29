عودة 32 عائلة من مخيمات أعزاز إلى مناطقها الأصلية ضمن قوافل العودة الطوعية

حلب-سانا



انطلقت اليوم الخميس قافلة تضم 32 عائلة من مخيمات منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي باتجاه مناطقها الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص ودير الزور، بإشراف الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إغلاق المخيمات وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم.



وأوضح محمود المحمد من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة أعزاز، في تصريح لمراسل سانا، أن القافلة انطلقت من مخيم النور في قرية شمارين بإشراف اللجنة الوطنية لرؤية “سوريا بلا مخيمات”، وبالتنسيق بين إدارة منطقة أعزاز ومحافظة حلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر العربي السوري، إلى جانب الجهات الداعمة.

تقديم خدمات الرعاية الصحية للعائلات

بدوره، بيّن مدير مركز أعزاز في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، عبد الغني رضوان، ‏في تصريح مماثل، أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملت على تأمين القافلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للعائلات، بما يضمن وصولها الآمن إلى مناطقها الأصلية، مشيراً إلى تقديم سلال من مستلزمات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية في مناطق العودة لتحديد احتياجات الأسر، ولا سيما ما يتعلق بترميم المنازل وصيانتها.

مطالب للعائدين بتقديم الدعم لهم

من جهته، لفت محمد محمود، أحد العائدين من ريف حلب الشمالي، إلى أن عائلته تتطلع إلى العودة إلى أرضها رغم تضرر المنزل، معرباً عن أمله في الحصول على دعم يساعد الأسر المتضررة على تأمين المأوى وإعادة إعمار منازلها والتخلص من الظروف الصعبة التي عاشتها في المخيمات، ولا سيما خلال فصل الشتاء.



من جانبه، أوضح عبد الله خالد السليمان، أحد العائدين إلى ريف حمص الشرقي، أن منزله مدمر، وأن العودة دون تأمين مأوى مناسب تمثل تحدياً كبيراً، ولا سيما أن المنطقة التي ينحدر منها جبلية وذات ظروف مناخية قاسية خلال الشتاء.

وأشار السليمان إلى حاجته وعائلته إلى مسكن يؤويهم ويحميهم من البرد، لافتاً إلى أن ضعف الإمكانات المادية وصعوبة تأمين مستلزمات المأوى يجعلان الاستقرار في المنطقة أمراً بالغ الصعوبة، رغم الرغبة في العودة إلى الديار.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتأهيل المناطق المتضررة، ودعم عودة الأهالي إلى مناطقهم في إطار رؤية “سوريا بلا مخيمات”، مع تقديم مساعدات إغاثية ولوازم أساسية لهم.



وكانت قافلة العودة الطوعية “الأتارب 2” انطلقت أمس الأربعاء وضمت 38 عائلة من المهجرين المقيمين في مخيمات منطقة الأتارب بريف حلب الغربي باتجاه مناطقهم الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وبمشاركة عدد من المنظمات الإنسانية.



كما كانت قافلة عودة طوعية تضم 220 عائلة انطلقت في الـ 25 من تشرين الأول الجاري من مخيمات النزوح في شمال محافظة إدلب، إلى قراها وبلداتها في محافظات إدلب وحماة وحمص وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق وريف دمشق.