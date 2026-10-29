قطر للطاقة توقع اتفاقية لشراء 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الأمريكي ‏

الدوحة-سانا‏

وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم الخميس، اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “وودسايد” ‏للطاقة، لشراء ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع لويزيانا ‏للغاز الطبيعي، الذي يجري إنشاؤه حالياً على ساحل الخليج الأمريكي.‏

وذكرت “قطر للطاقة”، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عمليات تسليم الغاز ستتم ‏وفق شروط التسليم على ظهر السفينة (‏FOB‏)، ومن المتوقع أن تبدأ عام 2030، ‏وتستمر لمدة 20 عاماً.‏

الكعبي: الاتفاقية تعزز القدرة لتلبية الطلب العالمي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد شريدة الكعبي: إن الاتفاقية تعزز ‏محفظة توريد الغاز الطبيعي المسال والتجارة العالمية للشركة، من خلال صفقة شراء ‏طويلة الأجل إضافية من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الكميات الجديدة تجعل قطر ‏للطاقة أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وتعزز قدرتها على ‏تلبية الطلب العالمي المتزايد.‏

وأضاف: إن مشروع “غولدن باس” للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب محفظة الشركة ‏المتنامية من مشتريات الغاز الأمريكي، يعززان مكانتها في صناعة الغاز الطبيعي ‏المسال ويدعمان استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو والتنويع.‏

وكانت قطر للطاقة أعلنت في الـ22 من الشهر الجاري توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل ‏مع شركة شينيير الأمريكية لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز ‏الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2031، وتستمر حتى عام ‌‏2054.‏

وتأتي الاتفاقية في وقت تسعى فيه قطر للطاقة إلى تأمين إمدادات إضافية من ‏الغاز ‏الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، في ظل الأضرار التي لحقت ببعض ‌‏منشآتها الإنتاجية جراء الاعتداءات الإيرانية، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية في شباط الماضي.‏