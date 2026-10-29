قطر للطاقة توقع اتفاقية لشراء 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الأمريكي ‏

الدوحة-سانا
وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم الخميس، اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “وودسايد” للطاقة، لشراء ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي، الذي يجري إنشاؤه حالياً على ساحل الخليج الأمريكي.
وذكرت “قطر للطاقة”، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عمليات تسليم الغاز ستتم وفق شروط التسليم على ظهر السفينة (FOB)، ومن المتوقع أن تبدأ عام 2030، وتستمر لمدة 20 عاماً.
الكعبي: الاتفاقية تعزز القدرة لتلبية الطلب العالمي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد شريدة الكعبي: إن الاتفاقية تعزز محفظة توريد الغاز الطبيعي المسال والتجارة العالمية للشركة، من خلال صفقة شراء طويلة الأجل إضافية من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الكميات الجديدة تجعل قطر للطاقة أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وتعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: إن مشروع “غولدن باس” للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب محفظة الشركة المتنامية من مشتريات الغاز الأمريكي، يعززان مكانتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال ويدعمان استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو والتنويع.
وكانت قطر للطاقة أعلنت في الـ22 من الشهر الجاري توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل مع شركة شينيير الأمريكية لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2031، وتستمر حتى عام 2054.
وتأتي الاتفاقية في وقت تسعى فيه قطر للطاقة إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، في ظل الأضرار التي لحقت ببعض منشآتها الإنتاجية جراء الاعتداءات الإيرانية، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.