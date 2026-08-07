الرقابة والتفتيش: تحصيل أكثر من 69 مليون ليرة وإحالة 310 أشخاص للقضاء في تموز

دمشق-سانا



أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل 69 مليوناً و480 ألفاً و366 ليرة سورية، بما يعادل 569 ألفاً و511 دولاراً أمريكياً، خلال شهر تموز الماضي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.



وأوضحت الهيئة، اليوم الجمعة، أن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة بلغت مليارين و102 مليون و449 ألفاً و166 ليرة سورية، بما يعادل 17 مليوناً و233 ألفاً و190 دولاراً أمريكياً.



وأشارت الهيئة إلى إحالة 310 أشخاص إلى القضاء، و14 شخصاً إلى المحكمة المسلكية، ومعاقبة 344 شخصاً مسلكياً، إضافة إلى إنجاز 325 قضية وإحالة 36 قضية إلى القضاء.



‏وتأتي هذه الإحصائيات ضمن جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أداء مهامها الرقابية والتأديبية، ومكافحة أشكال الفساد والهدر والانتهاكات المالية والإدارية، حيث تواصل عملها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

