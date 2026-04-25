ينطلق الثلاثاء المقبل.. معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” بدمشق

دمشق-سانا

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويشكّل المعرض، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، وشركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات، مساحةً لعرض أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مجالات المعلوماتية والإنترنت والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، إضافة إلى الهواتف والحواسيب المحمولة والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تطبيقات واقعية، كما يوفر منصة لمراكز الأبحاث والجامعات للتفاعل مع الجهات الصناعية والحكومية.

وأوضحت مديرة المعرض هالة الشربجي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المعرض الذي يقام برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يشكّل بوابة للشركات المحلية والعربية والدولية لدخول السوق السورية من خلال عرض منتجاتها وابتكاراتها، ويتيح فرصة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي في سوريا، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وفتح آفاق واسعة للتطوير والابتكار في القطاع التقني.

وأشارت الشربجي إلى أن الدورة الحالية تتميز بتنوع المشاركات الدولية ونوعية الشركات العارضة، ما يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوريا، ويعزز فرص التعاون وبناء الشراكات مع الشركات المحلية، فضلاً عن إتاحة المجال للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتقدمة.

فعاليات حتى الأول من أيار

وبينت الشربجي أن المعرض يشهد مشاركات دولية مباشرة من 20 شركة تمثل السعودية والصين ولبنان وسلطنة عُمان والأردن والولايات المتحدة، إلى جانب حضور محلي وعربي واسع.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يتوزع على نحو 136 جناحاً حتى الأول من أيار المقبل، وتبدأ أوقات الزيارة فيه من الـ 5 عصراً حتى الـ 11 مساء، وسيتم تأمين النقل المجاني للزائرين إلى ومن مدينة المعارض عبر حافلات نقل من مركزي البرامكة جانب وزارة الزراعة، وساحة باب توما بدمشق.