تراجع الذهب متأثراً بارتفاع النفط جراء الحرب

واشنطن-سانا

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وسط تنامي المخاوف المتعلقة بالتضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون قرارات مهمة لبنوك مركزية ‌هذا الأسبوع، لمعرفة ما إذا كانت الحرب في الشرق الأوسط غيرت توقعات أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4628.88 دولاراً للأوقية “الأونصة”، ليسجل أدنى مستوى له منذ السابع من نيسان الجاري، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.1 بالمئة أيضاً إلى 4643.70 دولاراً.

وصعد الدولار بشكل ‌طفيف وارتفعت ⁠أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقاً بشكل شبه كامل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 73.23 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1953.50 دولاراً، وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1445.50 دولاراً.